La "Regadera" no perdona a los lanzadores y va por el título de bateo

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Nota de: Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

La temporada de Luis Arráez con San Francisco marcha por el camino del éxito una vez más y lo ha demostrado tras llegar a .333 de promedio ofensivo, en los primeros 15 juegos de la temporada y después de una jornada soberbia jornada del martes cuando disparó de 4-3, tras dos días de descanso por dolencias en un dedo de la mano derecha.

Con este despliegue con el madero vuelve a evidenciar que está en la vía de alcanzar su cuarto título de bateo. A “La Regadera” no le importa estar en un equipo que vuelve a lucir de poca monta como lo son los Gigantes del San Francisco: su objetivo es lograr los imparables para ir subiendo su promedio, aspecto que ha logrado ya en la actual campaña.

No hay duda de que cuando se coloca en la caja de los bateadores, los serpentineros contrarios comienzan a pensar cuál puede ser el envío que detenga el maravilloso swing del yaracuyano y sea como venga ese lanzamiento allí está Arráez para soltar su combinación.

Por supuesto, ratifica que no es un toletero de poder, pero vaya que sus imparables son una mina de oro para cualquier equipo, razón por la que muchas organizaciones incluidos los Gigantes y hasta los propios Yankees de Nueva York, entre otros, van a luchar por firmarlo la próxima campaña con un contrato millonario.

De eso no hay ningún tipo de duda y más si logra alcanzar la joya de ser de nuevo el rey del bateo en promedio de la Liga Nacional, tras convertirse en el primer jugador en la historia de la MLB en ganar tres títulos consecutivos con tres equipos diferentes (Minnesota en 2022, Miami en 2023 y San Diego en 2024).

Panorama para este año

Arráez firmó un contrato de un año y $12 millones con los San Francisco Giants en enero de 2026. Diversos sistemas de proyección estiman que terminará la temporada con un promedio entre .300 y .311.

A pesar de una ligera baja en su promedio durante 2025 (.292), su capacidad de contacto sigue siendo de élite, ponchándose solo 21 veces en 620 turnos al bate durante esa campaña. Esta consistencia lo mantiene como "La Regadera" y el rival a vencer en la lucha por el promedio en la Liga Nacional.

La mejor cualidad de Luis Arráez para conectar imparables es su excepcional capacidad de contacto y su habilidad para "cuadrar" la pelota en el punto dulce del madero, incluso sin tener una gran velocidad de swing.

El Control de la Zona de Strike

Arráez es, catalogado como el bateador más difícil de ponchar en las Grandes Ligas. En 2025 lideró la MLB con una tasa de contacto del 94.7%. Con dos strikes: se le considera uno de los mejores bateadores de la historia cuando la cuenta llega a dos strikes, con una habilidad de supervivencia en el plato comparada frecuentemente con la de Tony Gwynn.

Rara vez abanica y con una tasa de apenas 7.1% frente al promedio de la liga de 24.7% Al momento Arráez se encuentra en una sólida posición dentro de la carrera por el título de bateo de la Liga Nacional.

Aunque no lidera el circuito en este momento, su promedio actual lo mantiene como un contendiente peligroso en las primeras semanas de acción con los San Francisco Giants. Para Luis Arráez, un rendimiento al alza no son los jonrones, sino en la frecuencia de sus juegos con múltiples hits y en la reducción de sus ya escasos ponches.