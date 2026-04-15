MLB: Luis Arráez amenaza el liderato de promedio con otra jornada multi-hit

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Los Gigantes de San Francisco cayeron en la noche de este martes por 2 a 1 ante los Rojos de Cincinnati, en el Great American Ball Park. Allí, una de las cosas que le pasó factura al equipo de la bahía fue no aprovechar a Luis Arráez mientras estuvo en las bases.

Arráez continúa su ascenso

Para esta cita, La Regadera ligó de 4-3 y quedó a la espera de algún buen batazo para pisar el home con una anotación. Vale mencionar que este fue su sexto juego multi-hit de la temporada y el segundo de tres inatrapables.

Las conexiones del venezolano fueron en el tercero y quinto, después de dos outs, y abriendo el octavo. En este último, un roletazo para doble matanza liquidó una de las últimas esperanzas para igualar el compromiso.

Asimismo, cabe señalar que Luis Arráez batea para .390 en el mes de abril, lo que se traduce en el segundo mejor promedio en la Liga Nacional, solo por detrás de Andy Pages (.452). En líneas generales, se posiciona en el sexto lugar en promedio y octavo en hits.

Números de Luis Arráez en la temporada 2026 de la MLB