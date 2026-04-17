MLB: Miguel Rojas quiere ser mánager de las Grandes Ligas

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Nota de: Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

El infielder venezolano Miguel Rojas decidió en forma definitiva su despedida como pelotero activo y para ello anunció que iniciará una gira de despedida por los diferentes estadios de las Grandes Ligas con su equipo Dodgers de Los Ángeles, convencido en que ha cumplido con su trabajo con el equipo angelino.

Rojas ha sido calificado como uno de los jugadores más valiosos por su impacto integral en el terreno y su profesionalismo. Por lo pronto, tiene entre sus planes tras su retiro convertirse en mánager de un equipo en la Gran Carpa.

El criollo se siente motivado por todo lo que ha logrado con su conjunto, así como el gran desempeño de sus compañeros Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman, Yoshinobu Yamamoto, entre otros, a quienes considera los baluartes para que el equipo haya logrado dos campeonatos consecutivos y vaya en firme por la tercera corona en la Serie Mundial.

“Lo más importante es que la fanaticada de los Dodgers se siente optimista. Recuerdo esos momentos tan hermosos que hemos pasado con los dos títulos en el Clásico de Octubre”, resalta.

La trayectoria de Rojas con los Dodgers de Los Ángeles, equipo con el cual se ha desempeñado en las temporadas de 2023 a 2026 se evalúa como la de un líder veterano, utility de élite y héroe de postemporada.

Puntos Clave de su trayectoria:

En 2025 se consolidó como un héroe histórico al conectar un jonrón que empató el séptimo juego de la Serie Mundial 2025, ayudando a los Dodgers a asegurar títulos consecutivos.

Desde su regreso en 2023, se transformó de campocorto titular a un jugador de cuadro versátil (SS, 2B, 3B), jugado 114 partidos en 2025 con un promedio de .262, 7 jonrones y 27 impulsadas.

Es reconocido como un pilar fundamental en el vestuario, aportando experiencia y cohesión a un equipo plagado de estrellas.

Y qué hará Rojas tras abandonar el juego activo como pelotero, sencillamente ya su mirada está puesta en la posibilidad de desempeñarse como mánager. Lo ha manifestado en varias ocasiones y ahora buscará alcanzar ese nuevo objetivo.

El nativo de Los Teques, estado Miranda, de 37 años, ha disparado 998 imparables en 13 temporadas en las Mayores. Entre sus batazos se cuentan 57 jonrones y reúne 357 carreras impulsadas.