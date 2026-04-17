MLB: Gigantes y Rojos vacían las bancas tras un cierre explosivo

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El Great American Ball Park fue testigo de un desenlace atípico este jueves. Lo que comenzó como un duelo de pitcheo terminó en un enfrentamiento verbal que obligó a ambos equipos a saltar al terreno de juego. Los Gigantes de San Francisco se llevaron la victoria por 3-0 sobre los Rojos de Cincinnati, pero el resultado quedó en segundo plano ante la evidente fricción acumulada durante toda la serie.

El detonante en el out final

La chispa saltó en el noveno episodio. El relevista de los Gigantes, Erik Miller, consiguió el último out al ponchar a Sal Stewart, asegurando así su primer salvamento en las Grandes Ligas. Sin embargo, la celebración de Miller no fue convencional. El lanzador gritó y señaló directamente a Stewart mientras este se dirigía hacia el dugout, lo que provocó una reacción inmediata del bateador y la salida de los jugadores de reserva de ambos lados.

Stewart, quien tuvo un desempeño destacado en los juegos previos con tres cuadrangulares, prefirió restarle importancia al incidente tras el encuentro. El jugador de los Rojos declaró que el lanzador bajó del montículo buscándolo con la mirada y gritando, aunque subrayó que, a pesar de la derrota del día, su equipo logró ganar la serie.

El conflicto no fue un hecho aislado, sino la culminación de roces iniciados el miércoles. En el séptimo inning de aquel encuentro, el relevista de San Francisco, JT Brubaker, mostró su molestia cuando Spencer Steer solicitó tiempo en el último instante. La tensión creció cuando Steer desafió a Brubaker a lanzar, terminando la secuencia con un imparable del jugador de Cincinnati.

La jornada del jueves trajo consigo las represalias. En la segunda entrada, Landen Roupp golpeó a Spencer Steer en las costillas con una recta. Aunque el lanzador alegó que la pelota se le resbaló, Steer admitió que era una posibilidad que esperaba. Posteriormente, el relevista de los Rojos, Connor Phillips, golpeó a Willy Adames en la pierna con una cuenta de 0-2, lo que derivó en su expulsión inmediata por parte de los umpires.

Cuentas pendientes para agosto

El ambiente hostil dejó claro que la relación entre ambas novenas atraviesa su punto más crítico. Las declaraciones posteriores de Phillips, quien reconoció el intento de represalia, añaden combustible a un enfrentamiento que tendrá que esperar varios meses para su siguiente capítulo.