MLB: Así marcha la tabla de posiciones luego de la jornada del jueves

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Una nueva jornada de Las Mayores se llevó a cabo este jueves, luego de cada uno de los resultados en las distintas plazas, es importante divisar cómo quedó la tabla de posiciones en ambos circuitos.

Posiciones en la Liga Nacional

División Este:

Bravos de Atlanta (12-7) Marlins de Miami (9-10) Nacionales de Washington (9-10) Phillies de Philadelphia (8-10) Mets de Nueva York (7-12)

División Central:

Piratas de Pittsburgh (11-8) Rojos de Cincinnati (11-8) Cardenales de San Luis (10-8) Cerveceros de Milwaukee (10-8) Cachorros de Chicago (9-9).

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (14-4) Padres de San Diego (12-6) Cascabeles de Arizona (11-8) Gigantes de San Francisco (7-12) Rockies de Colorado (6-12).

Posiciones en el nuevo circuito

División Este:

Rays de Tampa Bay (11-7) Yankees de Nueva (10-9) Orioles de Baltimore (9-10) Azulejos de Toronto (7-11) Medias Rojas de Boston (7-11).

División Central:

Mellizos de Minnesota (11-8) Guardianes de Cleveland (11-9) Tigres de Detroit (10-9) Reales de Kansas City (7-12) Medias Blancas de Chicago (6-13).

División Oeste: