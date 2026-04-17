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MLB: Así marcha la tabla de posiciones luego de la jornada del jueves

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Meridiano

Jueves, 16 de abril de 2026 a las 11:22 pm
MLB: Así marcha la tabla de posiciones luego de la jornada del jueves
Foto: Cortesía
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Una nueva jornada de Las Mayores se llevó a cabo este jueves, luego de cada uno de los resultados en las distintas plazas, es importante divisar cómo quedó la tabla de posiciones en ambos circuitos.

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Posiciones en la Liga Nacional

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (12-7)
  2. Marlins de Miami (9-10)
  3. Nacionales de Washington (9-10)
  4. Phillies de Philadelphia (8-10)
  5. Mets de Nueva York (7-12)

División Central:

  1. Piratas de Pittsburgh (11-8)
  2. Rojos de Cincinnati (11-8)
  3. Cardenales de San Luis (10-8)
  4. Cerveceros de Milwaukee (10-8)
  5. Cachorros de Chicago (9-9).

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (14-4)
  2. Padres de San Diego (12-6)
  3. Cascabeles de Arizona (11-8)
  4. Gigantes de San Francisco (7-12)
  5. Rockies de Colorado (6-12).

Posiciones en el nuevo circuito

División Este:

  1. Rays de Tampa Bay (11-7)
  2. Yankees de Nueva (10-9)
  3. Orioles de Baltimore (9-10)
  4. Azulejos de Toronto (7-11)
  5. Medias Rojas de Boston (7-11).

División Central:

  1. Mellizos de Minnesota (11-8)
  2. Guardianes de Cleveland (11-9)
  3. Tigres de Detroit (10-9)
  4. Reales de Kansas City (7-12)
  5. Medias Blancas de Chicago (6-13).

División Oeste:

  1. Rangers de Texas (10-9) 
  2. Atléticos (10-9)
  3. Angelinos de Anaheim (10-10)
  4. Marineros de Seattle (8-11)
  5. Astros de Houston (8-11).

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