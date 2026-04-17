MLB: Así será la jornada de este viernes 17 de abril

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La jornada de las Grandes Ligas continúa este viernes 17 de abril con cartelera completa. Un total de 15 compromisos completan el inicio de un nuevo fin de semana en el mejor beisbol del mundo.
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A continuación, estos son los juegos programados para este viernes
Jornada viernes 17 de abril
- Mets de Nueva York – Cachorros de Chicago
- Orioles de Baltimore – Guardianes de Cleveland
- Bravos de Atlanta- Phillies de Philadelphia
- Gigantes de San Francisco – Nacionales de Washington
- Rays de Tampa Bay – Piratas de Pittsburgh
- Reales de Kansas City- Yankees de Nueva York
- Cerveceros de Milwaukee – Marlins de Miami
- Tigres de Detroit – Medias Rojas de Boston
- Cardenales de San Luis – Astros de Houston
- Rojos de Cincinnati – Mellizos de Minnesota
- Dodgers de Los Ángeles – Rockies de Colorado
- Padres de San Diego – Angelinos de Los Ángeles
- Rangers de Texas – Marineros de Seattle
- Azulejos de Toronto – Cascabeles de Arizona
- Medias Blancas de Chicago - Atléticos
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