MLB: William Contreras se inscribe en la pelea por el título de bateo

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William Contreras ha sido, sin duda alguna, uno de los grandes nombres entre los venezolanos en este inicio de la temporada 2026 en el beisbol de las Grandes Ligas. El receptor criollo llegaba con trabajo por hacer a esta campaña, luego de un Clásico Mundial en el que no pudo producir como se esperaba. Sin embargo, ha demostrado ser un bateador de élite.

El menor de los hermanos Contreras ha sabido brillar hasta el momento, especialmente en el mes de abril, en el que ha disputado 11 compromisos y ha logrado conectar por lo menos un imparable en cada uno de ellos. Gracias a esta fenomenal racha, el promedio del venezolano se ha disparado y se ha metido en la temprana lucha por el título de bateo.

William Contreras encendido

Y es que, en efecto, lo de William Contreras durante el mes de abril no ha sido poca cosa. El criollo encadena una racha de 11 juegos consecutivos con al menos un hit, y se ha metido ya en el top 10 de los líderes de promedio de la Liga Nacional en lo que va de la naciente zafra.

El nacido en Puerto Cabello muestra un sólido average de .317, el décimo más alto de la Liga Nacional, lo que lo convierte en el único jugador de nuestro país en aparecer en este top, ya que Luis Arráez cayó al lugar 13 (.313), luego de irse de 4-0 ante Cincinnati este jueves 16 de abril.

Además, William Contreras batea para .364 durante lo que va de abril, siendo este el tercer mejor promedio de la Liga Nacional en el presente mes, y el quinto mejor de todas las Grandes Ligas. Sin duda, el receptor vive un momento sensacional.