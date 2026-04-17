MLB: Ranger Suárez y su reto pendiente contra Tigres de Detroit

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Ranger Suárez es una de las mayores contrataciones de Medias Rojas de Boston en 2026. El venezolano tendrá dos retos importantes en una apertura contra Tigres de Detroit: vencerlos por primera vez en su carrera y lograr su primer triunfo en Fenway Park vestido de Red Sox.

Suárez no ha ganado ni ha tenido una buena actuación en Fenway Park durante este inicio de 2026. Hoy tiene una importante apertura contra Tigres de Detroit, equipo al que ha enfrentado poco, pero no ha logrado una victoria. Esta es la oportunidad para cumplir cada una de sus retos.

Ranger ha tenido salidas complicadas con Red Sox, pero su última actuación contra Cardenales de San Luis fue superlativa. Registró: 6.0 entradas, 3 hits, 2 boletos y 6 ponches sin recibir daño. Su primer gran juego con su nuevo club, que sirvió para cambiar la dinámica del equipo.

Ranger Suárez vs Tigres de Detroit en su carrera

Ranger Suárez ha enfrentado en 3 ocasiones a Tigres de Detroit. No ha tenido muchos juegos contra ellos, pero eso precisamente es lo que lo hace más interesante al duelo. Ya que no es una paternidad de uno ni otro, pero si han registrado buenos números contra ellos.

Números de Suárez en su carrera:

- 3 juegos, 2 aperturas, 0-1, 3.14 ERA, 14.1 entradas, 13 hits, 5 carreras limpias, 1 jonrón, 10 ponches, 0.90 WHIP.

La última vez que los enfrentó el venezolano lanzó 7.0 entradas de 3 carreras limpias y 5 ponches. Se fue sin decisión en una de sus últimas aperturas con Phillies de Philadelphia. El venezolano buscará su primera victoria en casa contra un rival que no se le da nada mal.

Suárez vs lineup de Tigres:

Gleyber Torres: 4 TB, 1 H, 1 HR, 3 CI, .250 PRO Kevin McGonigle: 0 TB, .000 PRO Jahmai Jones: 3 TB, 1 SO, .000 PRO Dillon Dingler: 3 TB, 1 SO, .000 PRO Riley Greene: 6 TB, 1 H, 1 CI, .167 PRO Matt Vierling: 6 TB, 1 H, 1 CI, 2 SO, .167 PRO Spencer Torkelson: 3 TB, 2 SO, .000 PRO Wenceel Pérez: 5 TB, 3 H, .600 PRO Javier Baez: 2 TB, 1 H, 1 BB, .500 PRO

Números de Ranger Suárez con Red Sox en 2026

Ranger Suárez no ha tenido el inicio ideal en Grandes Ligas con Medias Rojas de Boston. Sin embargo, en su última apertura demostró el potencial por el cual, la organización lo buscó. En ese contexto, aún tiene mucho trabajo por hacer, pero puede comenzar una buena dinámica.

Números de Suárez en 2026:

- 3 juegos, 3 aperturas, 1-1, 5.02 ERA, 14.1 entradas, 16 hits, 8 carreras limpias, 2 jonrones, 5 boletos, 11 ponches, 1.46 WHIP