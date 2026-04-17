MLB: ¿Quién será el rey de los cuadrangulares en 2026?

Solo llevamos un par de semanas de temporada 2026 de Grandes Ligas. En este tiempo ya hay 3 peloteros que se están peleando el liderato de jonrones. Aaron Judge, Jordan Walker y Yordan Álvarez están en una batalla a pulso para ser el rey del cuadrangular en la campaña.
Judge y Jordan Walker lideran la estadística de vuelacercas en los que va de temporada con 8 cada uno. Ambos han demostrado que tienen el poder y la disciplina para hacer contacto de calidad en la temporada. Tanto Yankees como Cardenales se han beneficiado del poder de sus peloteros.
En la tercera posición de líderes de jonrones se encuentra Yordan Álvarez. Un jugador que no solo pelea por ser el mayor jonronero del año, sino por el premio MVP de Liga Americana. Si logra mantenerse sano, estará en la pelea con un números de cuadrangulares sobrenatural.
Jordan Walker logró explotar con su ofensiva en 2026
Jordan Walker tras varias temporadas de expectativas y destellos intermitentes, logró finalmente afianzar su juego con Cardenales de San Luis. El pelotero de 23 años se ve adaptado y en un gran estado de forma para castigar a los lanzadores rivales durante esta campaña.
En 2025, Walker está bateando con mucha consistencia, siendo líder de la organización a nivel ofensivo: carreras, hits, jonrones, impulsadas, promedio, SLG y OPS. El joven artillero muestra una confianza renovada que lo proyecta hacia su primer año con números de superestrella.
Números de Jordan Walker, Aaron Judge y Yordan Álvarez en 2026
Tanto Walker, Judge como Álvarez son tres de los jugadores con mejor nivel en este inicio de Grandes Ligas 2026. Los tres están peleando el liderato de cuadrangulares, pero además, pueden estar en una competencia sana por el MVP de sus respectivas ligas.
Números de Jordan Walker en 2026:
- 18 juegos, 69 turnos, 15 anotadas, 22 hits, 3 dobles, 8 jonrones 15 impulsadas, 6 boletos, 21 ponches, 2 bases robadas, .319 PRO, .373 OBP, .710 SLG, 1.083 OPS
Números de Aaron Judge en 2026:
- 19 juegos, 72 turnos, 16 anotadas, 17 hits, 2 dobles, 8 jonrones 14 impulsadas, 8 boletos, 23 ponches, 3 bases robadas, .236 PRO, .321 OBP, .597 SLG, .918 OPS
Números de Yordan Álvarez en 2026:
- 20 juegos, 67 turnos, 16 anotadas, 22 hits, 3 dobles, 7 jonrones 18 impulsadas, 18 boletos, 10 ponches, 1 base robada, .328 PRO, .483 OBP, .731 SLG, 1.214 OPS