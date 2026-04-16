MLB: Aaron Judge y Mike Trout logran histórico hito en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Mike Trout y Aaron Judge son dos de los peloteros más espectaculares en Grandes Ligas. Ambos han demostrado a lo largo de su carrera que son prototipos para ser imagen de MVP en la liga. En la serie Angels vs Yankees ambos emularon una hazaña histórica de 1962.

Judge y Trout, ambos ganadores de múltiples MVP son los primeros en registrar cada uno 3+ HR en una misma serie. La última vez que ocurrió fue cuando: Mickey Mantle (5 HR) y Roger Maris (4 HR) lo hicieran en la serie entre Yankees vs Kansas City del 2 al 4 de julio de 1962.

Eso sí, esta es la primera vez que ocurre entre dos rivales. Mantle y Maris eran compañeros de Yankees de Nueva York durante la campaña 1962. Aaron y Mike son dos de los bateadores más letales en la historia de la MLB, fieles reemplazantes de Mickey y Roger en la liga.

Mike Trout y Aaron Judge: Prototipos de MVP en Liga Americana

Mike Trout y Aaron Judge representan la máxima evolución del pelotero moderno: combinando una fuerza descomunal con una disciplina envidiable en la caja de bateo. El legado de ambos ha redefinido los estándares para obtener el MVP, consolidándose como referentes.

La capacidad de estas figuras para cargar con la ofensiva de sus equipos bajo presión los sitúa en un peldaño histórico difícil de igualar. Esta rivalidad de potencias eleva el nivel competitivo del circuito, donde cada turno al bate se convierte en una oportunidad para hacer historia.

Más allá de los números, su impacto en el terreno de juego influye directamente en las estrategias de los lanzadores rivales durante la temporada. El dominio en MLB de ambos ha sido fantástico, primero Trout con su brutal poder, pasó la batuta a Judge que aún compite.

Números de Aaron Judge y Mike Trout en 2026

Ambos peloteros están empezando a despertar con el madero tras un inicio lento. En estos momentos Aaron Judge y Mike Trout son dos de los jugadores más encendidos de Las Mayores. Con toda la temporada por ver, el duelo será magistral entre ambos.

Números de Judge en 2026:

- 18 juegos, 68 turnos, 15 anotadas, 16 hits, 2 dobles, 7 jonrones, 13 impulsadas, 8 boletos, 22 ponches, 3 bases robadas, .235 PRO, .325 OBP, .574 SLG, .899 OPS

Números de Trout en 2026:

- 18 juegos, 67 turnos, 18 anotadas, 16 hits, 3 dobles, 6 jonrones, 15 impulsadas, 15 boletos, 18 ponches, 2 bases robadas, .239 PRO, .393 OBP, .552 SLG, .945 OPS