Ultimando detalles: los Yankees deciden el siguiente paso para Gerrit Cole

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El as de la rotación de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, está cada vez más cerca de volver a pisar un montículo de forma oficial. Tras un largo proceso de recuperación derivado de una cirugía reconstructiva de codo realizada el 11 de marzo del año pasado, el seis veces All-Star y ganador del Cy Young 2023 parece estar encontrando su mejor forma física.

El progreso en el montículo

Cole ha estado incrementando gradualmente la intensidad de sus lanzamientos. Recientemente, completó una sesión de 42 lanzamientos a lo largo de tres entradas simuladas contra bateadores de High-A Hudson Valley. Este ejercicio fue clave para evaluar su resistencia y el comando de sus pitcheos en una situación de juego controlada.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, confirmó que el siguiente hito en el calendario de Cole será este viernes. Sin embargo, el equipo aún mantiene la incógnita sobre si esa sesión será otra práctica de bateo en vivo o si marcará oficialmente el inicio de su asignación de rehabilitación en las ligas menores.

Las sensaciones de Cole

Lo más alentador para la organización neoyorquina no son solo los números, sino las sensaciones del propio lanzador. Cole ha sido enfático al describir la diferencia en su extremidad tras la intervención quirúrgica:

"Definitivamente es un brazo diferente. Los patrones de recuperación siguen siendo los mismos, pero noto que la pelota sale con otra fuerza y tengo una mejor capacidad para conectar con el guante", comentó Cole.

El lanzador explicó que, aunque experimenta los ciclos normales de adaptación y dolor propios de integrarse a una rotación, su recuperación actual se siente mucho más orgánica y "normal" que la que vivía antes de lesionarse, cuando el malestar era constante.

El camino reglamentario hacia el Bronx

La última vez que vimos a Cole en una competencia oficial fue en un escenario de máxima presión: el Juego 5 de la Serie Mundial de 2024. Desde entonces, el camino ha sido de paciencia y disciplina médica.

A diferencia de los jugadores de posición, quienes cuentan con un límite de 20 días para sus asignaciones de rehabilitación, el reglamento de la MLB es más flexible con los lanzadores:

Periodo inicial: Disponen de 30 días en las menores.

Extensiones por cirugía: Aquellos que regresan de procedimientos como la Tommy John pueden recibir hasta tres extensiones consecutivas de 10 días.

Esto le otorga a los Yankees y a Cole un margen de hasta 60 días para asegurar que su brazo esté listo para la exigencia de las Grandes Ligas, garantizando que cuando regrese al Yankee Stadium, lo haga para quedarse.