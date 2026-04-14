El regreso del campocorto: Anthony Volpe inicia su rehabilitación en Doble-A

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Después de meses de espera y un proceso de recuperación meticuloso, el campocorto de los Yankees de Nueva York, Anthony Volpe, finalmente tiene una fecha en el calendario para su regreso al diamante. Este martes, el joven de 24 años comenzará oficialmente su asignación de rehabilitación en las ligas menores.

Tras someterse a una cirugía en su hombro izquierdo el pasado 14 de octubre, Volpe recibió el visto bueno de los médicos el lunes por la noche. Su destino inmediato será el equipo de Doble-A de Somerset, donde empezará a recuperar el ritmo competitivo.

Hasta ahora, el pelotero había estado trabajando en las instalaciones de los Yankees en Tampa, Florida, afinando su mecánica bajo el sol primaveral. Sin embargo, el mánager Aaron Boone ha dejado claro que llevarán las cosas con calma para evitar recaídas.

Una preparación "mejor que en el Spring Training"

Boone se mostró optimista sobre la condición física de su jugador estrella, destacando que Volpe no llega desde cero. Según el estratega, el campocorto ya ha acumulado una carga de trabajo considerable antes de este debut en las menores.

"Probablemente juegue cuatro partidos esta semana con Somerset. La idea es aumentar la intensidad de forma gradual, muy parecido a lo que se hace en los entrenamientos de primavera", explicó Boone. "Sin embargo, ya ha tenido más de 50 turnos al bate en vivo y ha trabajado muchísimo en las paradas cortas, donde se ve excelente defensivamente. En realidad, está un poco más adelantado de lo que estaría al inicio de una pretemporada normal".

El peso de jugar con molestias

El regreso de Volpe es crucial para las aspiraciones de los Yankees. El año pasado, el jugador —que celebrará su cumpleaños número 25 este 28 de abril— demostró una resiliencia admirable, aunque a un costo físico elevado.

Se lesionó originalmente el hombro el 3 de mayo de la temporada pasada y, aunque solo perdió dos días de acción, su rendimiento se vio afectado por el dolor persistente.

A pesar de recibir dos inyecciones de cortisona para mantenerse en el campo, terminó la campaña con un promedio de .212. Aun así, su poder y capacidad de remolque quedaron intactos, logrando los máximos de su carrera con 19 cuadrangulares y 72 carreras impulsadas.

Con la cirugía ya en el pasado, la organización espera que un Volpe al 100% de su capacidad sea el motor que el equipo necesita en el centro del diamante y en la parte alta de la alineación.