MiLB: Leandro Cedeño tiene todo listo para regresar a Ligas Menores

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Leandro Cedeño comenzará una nueva etapa en su carrera profesional. Si bien se trata de un pelotero con vasta experiencia en Ligas Menores, lo cierto del caso es que no formaba parte del sistema MLB desde 2022.

Ahora, cuatro años más tarde, el oriundo de Guatire contará con otra oportunidad de oro en las Menores con la intención de cumplir el sueño de ascender a las Grandes Ligas. Y es que esta vez forma parte de los Padres de San Diego.

Un Leandro Cedeño con más recorrido y poder

Como algunos saben, Leandro Cedeño firmó un contrato de Ligas Menores con la organización de San Diego a principios del mes de febrero. Aunque su incorporación a San Antonio Missions (sucursal Doble-A) llega un poco tarde, sus ganas de demostrar todo su talento se encuentran a tope.

Fue en aquella zafra 2022, entre Doble-A y Triple-A con los D-backs de Arizona, que el venezolano vio acción por última vez en dichos circuitos. De hecho, se trató de su mejor año ofensivo al punto de lograr sus mejores topes personales.

Números de Leandro Cedeño en la temporada 2022 de la MiLB (AA y AAA)

123 juegos

481 turnos al bate

148 hits

20 dobles

32 jonrones

103 carreras impulsadas

94 carreras anotadas

.308 AVG

.369 OBP

.549 SLG

.918 OPS

Luego de esa magnífica campaña, Leandro Cedeño optó por la agencia libre y un cambio de aires que lo llevó hasta el otro lado del mundo, específicamente a las ligas de Japón. En 2023 y 2024 defendió la causa de Orix Buffaloes, mientras que en 2025 hizo lo propio con Saitama Seibu Lions. A lo largo de esos años, el guatireño disparó 45 jonrones e impulsó 150 carreras.

Cabe mencionar que el venezolano subió una historia a su cuenta de Instagram, este martes, donde se le ve en el Estadio Midland Rockhounds, escenario que presenciará esta noche el choque entre San Antonio y Midland (filial de los Atléticos).