MLB: Salvador Pérez corona su gran jornada productiva con este descomunal cuadrangular

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Luego de algunos encuentros en los que no tuvo mucha suerte con el madero, Salvador Pérez no tuvo piedad en la jornada de este jueves ante los Tigres de Detroit. Y es que el Comerica Park fue testigo de un descomunal batazo con su firma, el cual le permitió a los Reales de Kansas City remontar el compromiso.

Todo sucedió en la parte alta del séptimo capítulo, el cual ya había iniciado con un rally de tres rayitas por parte de la visita. Fue entonces cuando Salvy, con dos compañeros en circulación, le dio con todo a un lanzamiento adentro y bajito para enviarlo con dirección al jardín izquierdo, a una distancia de 379 pies.

Vale mencionar que, pocos segundos después del jonrón, el encuentro tuvo que ser detenido momentáneamente a causa de la lluvia. Además, previamente en el sexto inning, logró remolcar la segunda para Kansas City gracias a un elevado de sacrificio.

En lo que va de campaña, el venezolano cuenta con tres vuelacercas, seis carreras impulsadas, cinco anotadas, y .171 de promedio.

Más números a la cuenta de Salvy

Las estadísticas de por vida de Salvador Pérez no paran de aumentar, sobre todo después de este batazo. Y es que ya son 306 cuadrangulares en su carrera en la MLB, 1,022 carreras impulsadas, 715 anotadas, y 1,724 imparables.

En lo que respecta al listado de peloteros venezolanos de todos los tiempos, Salvy se encuentra a muy poco de superar a Asdrúbal Cabrera (1,763) en hits, y a Carlos Guillén (733) en anotadas.