MLB: Antonio Senzatela brilla en su nuevo rol en los Colorado Rockies

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El inicio de temporada 2026 ha traído una grata sorpresa para los Rockies de Colorado, y tiene nombre propio: Antonio Senzatela. El lanzador venezolano ha reinventado su rol dentro del equipo, pasando de la rotación abridora al bullpen con una eficacia que pocos anticipaban.

En un equipo que busca estabilidad en el montículo, su rendimiento ha sido un auténtico respiro. En apenas 12.1 innings de trabajo, Senzatela ha firmado números que hablan por sí solos. Ha permitido únicamente cuatro hits, sin conceder carreras ni limpias ni sucias, y ha mantenido un control sólido con apenas tres boletos.

A esto se suma una cifra destacada de 15 ponches, demostrando no solo dominio, sino también capacidad para definir turnos clave. Por lo tanto, su presencia en cualquier momento del juego se ha convertido en una garantía para el cuerpo técnico.

Antonio Senzatela – Rockies de Colorado

La transición al rol de relevista parece haberle sentado de maravilla. Con una efectividad perfecta de 0.00, Senzatela ha sabido aprovechar cada salida para consolidarse como una pieza confiable en situaciones de presión.

Su repertorio luce más agresivo y su enfoque en el montículo refleja confianza y madurez competitiva. Más allá de las estadísticas, su impacto se percibe en la dinámica del equipo. Cada aparición suya transmite seguridad, algo fundamental en un bullpen que necesita consistencia a lo largo de una temporada exigente.

Finalmente, si mantiene este nivel, Antonio Senzatela no solo será una de las historias más destacadas del inicio de campaña, sino también un nombre a seguir en la evolución de los Rockies durante 2026 dentro de la Gran Carpa.