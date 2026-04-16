MLB: Mets se hunden y rozan una marca histórica negativa

Suscríbete a nuestros canales

Mets de Nueva York está en un nivel bastante preocupante para Grandes Ligas. El equipo de Queens no levanta cabeza en una temporada donde deben estar peleando por ganar la División. Además, lo que han construido en 2026 es para alcanzar mínimo la Serie Mundial.

El conjunto de Queens atraviesa un colapso deportivo que ha encendido las alarmas en la directiva. Registran 8 derrotas consecutivas, si vuelven a perder alcanzarán el récord negativo de la organización en 2004. Con la lesión de Juan Soto, los resultados no son positivos.

La última actuación contra Shohei Ohtani los dejó en evidencia: 6.0 entradas, 2 hits, 1 carrera limpia, 2 boletos, 10 ponches. La ofensiva no responde, muchos fallos en defensa, además, el cuerpo de relevistas no logran hacer el trabajo, da igual la situación en el juego.

Mets: Nuevo equipo, mismos problemas en 2026

Mets de Nueva York ejecutó una reestructuración profunda durante la temporada muerta. La idea era dejar atrás los fantasmas del pasado reciente. Sin embargo, este cambio no ha rendido los frutos esperados, mostrando una fragilidad competitiva que decepciona a todos.

Para 2026 llegaron: Bo Bichette, Devin Williams, Jorge Polanco, Marcus Semien, Freddy Peralta y Luis Robert Jr entre otros peloteros. A pesar del nivel de jugadores, el equipo no levanta cabeza, es un momento preocupante incluso para el dirigente Carlos Mendoza.

Las expectativas del año son alcanzar la Serie Mundial y la realidad es que no están ni cerca de clasificar. Mets necesitan mejorar mucho en todos los niveles: pitchers abridores, bullpen, defensa y sobretodo la ofensiva, que necesita empezar a producir en rallys para lograr victorias.

Racha negativa de Mets de Nueva York en 2026

Mets de Nueva York tienen marca de 7-12, están en un pésimo estado de forma y no parece que haya una solución cercana para resolver el problema. Peligra el futuro de Carlos Mendoza en la organización; si el equipo con las nuevas incorporaciones no funciona, empezarán a mirar a la dirigencia.

Racha negativa de Mets: