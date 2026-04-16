MLB: Shohei Ohtani en modo Babe Ruth con alucinantes registros

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En una temporada donde puede sumar su tercer MVP consecutiva, Shohei Ohtani continúa demostrando que nada es imposible sea desde el morrito o en el plato. En la jornada de este miércoles 15 de abril, el japonés se mandó una joya de pitcheo ante New York Mets conquistando su segundo victoria del año.

El pelotero multifacético de Los Angeles Dodgers sigue dejando cifras impresionantes tanto como bateador como lanzador. Actualmente mantiene una racha de 48 juegos consecutivos embasándose, una muestra clara de su consistencia ofensiva. Sin embargo, en la cartelera más reciente vio finalizada otra marca destacada: una seguidilla de 32.2 entradas lanzadas sin permitir carreras limpias, lo que también habla de su dominio desde el montículo.

Shohei Ohtani en modo Babe Ruth

Lo más llamativo es que, desde que la estadística de carreras limpias se oficializó en 1913, solo otro jugador en la historia de las Grandes Ligas ha logrado combinar en algún momento de su carrera una racha de 30 o más juegos embasándose con otra de al menos 30 entradas sin permitir carreras limpias. Ese nombre es el legendario Babe Ruth, lo que coloca a Ohtani en una categoría histórica sumamente exclusiva.

Ruth, considerado uno de los mejores peloteros de todos los tiempos, logró múltiples rachas de más de 30 juegos embasándose, incluyendo una de 51 partidos en 1923. Además, como lanzador, alcanzó una racha de 41.0 entradas sin permitir carreras limpias en 1916. El hecho de que el japonés comparta este tipo de registros con una figura de tal magnitud resalta aún más el carácter único de su talento en el béisbol moderno.