MLB: Gleyber Torres ilusiona a Detroit Tigers con despertar ofensivo

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Gleyber Torres necesito brillar con el madero para asegurar un buen destino en las próximos años en las Grandes Ligas. El pelotero venezolano registró su mejor presentación de la vigente temporada, sonando tres imparables ante Kansas City Royals.

Por primera vez en 2026, el segundo base de Detroit Tigers logró conectar tres indiscutibles en un mismo juego, firmando así su tercer juego multihits en la presente campaña, siendo determinante en la victoria de los bengalíes 2x1 ante la tropa de Salvador Pérez. Sus conexiones representan un despertar ofensivo después de una primera mitad bastante floja con el bate en la primera mitad de la Gran Carpa.

Torres tuvo una noche casi perfecta al irse de 4-3, todos sencillos, lo que le permitió elevar su promedio ofensivo de .200 a .234. Su rendimiento fue clave para aportar ofensiva en un momento en el que busca consolidarse como una pieza importante dentro de la alineación de los felinos, que resaltan como principales candidato a quedarse con el banderín de la División Central de la Liga Americana en la actual zafra.

Gleyber Torres inspirado con el madero

En su primera impresión con la franquicia de Míchigan, el nativo de Caracas cumplió con las expectativas, tanto así que fue seleccionado al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. Su participación en la pasada campaña le dieron la oportunidad de regresar con la organización, donde se espera que sea contundente en el diamante, es especial en sus visitas al plato.

Tras la cartelera de este miércoles, el camarero mantiene promedio al bate de .234, un cuadrangular, cuatro impulsadas, 10 anotadas, 15 hits, .351 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .648 en 64 apariciones ofensivas.