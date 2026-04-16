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MLB: Mira los resultados en la jornada de este miércoles 15 de abril

Varios desafíos culminaron con diferencia mínima o de dos carreras solamente

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Meridiano

Jueves, 16 de abril de 2026 a las 01:01 am
MLB: Mira los resultados en la jornada de este miércoles 15 de abril
FOTO: CORTESÍA
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Durante este "ombligo" de semana, la acción en el mejor beisbol del mundo estuvo repleta de desafíos, iniciando varios desde temprano y por lo tanto, hay que repasar cómo quedaron los resultados en cada una de las 15 plazas donde se jugó pelota de la buena.

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Una de las características principales de esta jornada es que varios desafíos culminaron por diferencia mínima o de dos carreras solamente. Lo que quiere decir que la mayoría fueron duelos muy intensos.

Resultados de hoy en la MLB

- Cascabeles de Arizona 8-5 Orioles de Baltimore

- Guardianes de Cleveland 3.5 Cardenales de San Luis

- Medias Rojas de Boston 9-5 Mellizos de Minnesota

- Reales de Kansas City 1-2 Tigres de Detroit

- Nacionales de Washington 0-2 Piratas de Pittsburgh

- Gigantes de San Francisco 3-8 Rojos de Cincinnati

- Cachorros de Chicago 11-2 Phillies de Philadelphia

- Angelinos de Anaheim 4-5 Yankees de Nueva York

- Marlins de Miami 3-6 Bravos de Atlanta

- Rays de Tampa Bay 8-3 Medias Blancas de Chicago

- Azulejos de Toronto 1-2 Cerveceros de Milwaukee

- Rockies de Colorado 1-3 Astros de Houston

- Marineros de Seattle 6-7 Padres de San Diego

- Rangers de Texas 5-6 Atléticos de Oakland

- Mets de Nueva York 2-8 Dodgers de Los Angeles.

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