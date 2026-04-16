MLB: Mira los resultados en la jornada de este miércoles 15 de abril

Suscríbete a nuestros canales

Durante este "ombligo" de semana, la acción en el mejor beisbol del mundo estuvo repleta de desafíos, iniciando varios desde temprano y por lo tanto, hay que repasar cómo quedaron los resultados en cada una de las 15 plazas donde se jugó pelota de la buena.

Una de las características principales de esta jornada es que varios desafíos culminaron por diferencia mínima o de dos carreras solamente. Lo que quiere decir que la mayoría fueron duelos muy intensos.

Resultados de hoy en la MLB

- Cascabeles de Arizona 8-5 Orioles de Baltimore

- Guardianes de Cleveland 3.5 Cardenales de San Luis

- Medias Rojas de Boston 9-5 Mellizos de Minnesota

- Reales de Kansas City 1-2 Tigres de Detroit

- Nacionales de Washington 0-2 Piratas de Pittsburgh

- Gigantes de San Francisco 3-8 Rojos de Cincinnati

- Cachorros de Chicago 11-2 Phillies de Philadelphia

- Angelinos de Anaheim 4-5 Yankees de Nueva York

- Marlins de Miami 3-6 Bravos de Atlanta

- Rays de Tampa Bay 8-3 Medias Blancas de Chicago

- Azulejos de Toronto 1-2 Cerveceros de Milwaukee

- Rockies de Colorado 1-3 Astros de Houston

- Marineros de Seattle 6-7 Padres de San Diego

- Rangers de Texas 5-6 Atléticos de Oakland

- Mets de Nueva York 2-8 Dodgers de Los Angeles.