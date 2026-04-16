Tensión en el Target Field: MLB investiga cruce entre Jarren Duran y un aficionado

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Los Minnesota Twins y la Major League Baseball (MLB) han iniciado una investigación conjunta tras la denuncia del jardinero de los Boston Red Sox, Jarren Duran. El jugador sostiene que el gesto obsceno que realizó hacia las gradas el pasado martes fue una reacción directa a un aficionado que lo instó a quitarse la vida.

El incidente ocurrió durante la derrota de Boston por 6-0. Tras ser retirado en la quinta entrada, Duran respondió con el dedo medio mientras regresaba al dugout. Lo que parecía un simple desplante de frustración deportiva resultó tener un trasfondo mucho más oscuro y personal.

La postura de las organizaciones

Dustin Morse, vicepresidente sénior de comunicaciones de los Twins, fue tajante al respecto: "Nos enteramos de la situación y estamos investigando. No hay lugar para ese tipo de conducta en nuestro deporte".

Por su parte, la MLB confirmó que seguirá el protocolo habitual: revisar el comportamiento tanto del jugador (por el gesto prohibido) como del aficionado, para determinar las sanciones pertinentes. En casos de acoso verbal extremo, la liga ha llegado a vetar de por vida a los involucrados.

Una confesión dolorosa

Al finalizar el encuentro, Duran se mostró visiblemente afectado, no solo por el resultado del juego, sino por el peso emocional del ataque.

"Alguien me dijo que me suicidara. Ya estoy acostumbrado, ¿sabes?", confesó el jardinero. "Sé que no debería reaccionar así, pero ese tipo de cosas todavía me afectan".

Lo más preocupante de sus declaraciones fue el sentimiento de culpa que manifestó por haber sido honesto sobre sus batallas personales en el pasado. Duran, quien reveló sufrir de depresión severa en un documental de Netflix estrenado en 2025, sugirió que su apertura sobre el tema "atrajo" a los críticos más crueles.

"Es mi culpa por hablar de mi salud mental... tengo que acostumbrarme", añadió en un comentario que refleja el estigma que aún rodea a los atletas.

Respaldo total desde el banquillo

El mánager de los Red Sox, Alex Cora, salió en defensa cerrada de su jugador. Aunque no presenció el momento exacto, fue firme sobre las consecuencias que debería enfrentar el agresor verbal.

Sobre el aficionado: "Espero que encuentren a la persona. Si lo hacen, probablemente sea el último partido de Grandes Ligas al que asista en su vida".

Sobre Duran: "Lo apoyamos incondicionalmente. Su valentía al hablar el año pasado le salvó la vida. No es una distracción para el equipo; es un jugador que cuenta con todo nuestro respaldo".

Contexto necesario

Este incidente pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre el límite de la "pasión" en las gradas. Mientras que la liga suele multar a los jugadores por gestos antideportivos, la naturaleza del insulto recibido por Duran —especialmente dado su historial clínico— eleva este caso a una categoría de abuso verbal que las autoridades del béisbol buscan erradicar para proteger la integridad emocional de sus protagonistas.