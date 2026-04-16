MLB: William Contreras extiende su racha de hits y es clave en la victoria de Milwaukee

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Los Cerveceros de Milwaukee cortaron su racha negativa durante la jornada de este miércoles, cuando derrotaron en el American Family Field a los Azulejos de Toronto con un ajustado marcador de 2 a 1. Allí, el bate de William Contreras fue determinante para que el equipo lograra remontar las acciones.

A la altura del octavo episodio, el venezolano apareció nuevamente en el plato para tomar el turno de la noche con dos compañeros en circulación y sin outs. Acto seguido, pegó un sencillo hacia los lados del jardín derecho que le permitió a David Hamilton anotar la rayita del empate.

Un par de minutos más tarde, Brice Turang bateó un rodado de out por los lados de la inicial para impulsar la carrera del triunfo para los de casa. Al final, el carabobeño ligó de 4-2 con empujada. Vale mencionar que los también venezolanos Andrés Giménez y Lenyn Sosa se fueron de 4-1 y 3-1, respectivamente.

Este Contreras también está encendido

Al igual que sucede con su hermano Willson, William Contreras vive un mes bastante productivo. Y es que luego de esta presentación extendió a 10 sus encuentros con al menos un imparable, de los cuales la mitad son multi-hit. De hecho, es el pelotero de Milwaukee con más hits (14) y mejor promedio (.350) en lo que va de abril.

Números de William Contreras en la temporada 2026 de la MLB