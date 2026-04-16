MLB: Jesús Luzardo no da con la fórmula y es vapuleado por los bates de Chicago

Suscríbete a nuestros canales

Jesús Luzardo todavía no ha podido encontrar consistencia en esta temporada 2026, y por segunda apertura seguida sumó una derrota a sus estadísticas. Esta se dio luego de que los Phillies de Filadelfia cedieran en el Citizens Bank Park por 11 a 2 frente a los Cachorros de Chicago.

El lanzador venezolano trabajó por espacio de 5.1 entradas en las que toleró 12 imparables y nueve carreras, con una base por bolas y cuatro ponches. Vale mencionar que la última vez que permitió nueve o más anotaciones en un juego fue el 31 de mayo del año pasado, cuando Milwaukee lo castigó con 12.

Un Luzardo de más a menos

El encuentro no pudo comenzar de mejor manera para Jesús Luzardo, quien preservó el cero en sus dos primeros innings mientras que sus compañeros lo apoyaron con una anotación. Sin embargo, todo se fue abajo a partir del tercer capítulo.

Y es que los bates de Chicago no perdonaron el descontrol y la mala fortuna del zurdo y la defensa de Filadelfia. Matt Shaw pegó un doble y le siguió Nico Hoerner con un sencillo para la primera rayita; luego, un error en tiro del receptor J.T. Realmuto permitió que Hoerner anotara tras un doble robo de base; y finalmente, un wild pitch llevó a Alex Bregman a anotar la del 3 a 1.

Ya en el quinto, Hoerner hizo acto de presencia una vez más y le desapareció una bola a Jesús Luzardo con un compañero en circulación. Pero a pesar de la cantidad de anotaciones en contra, el manager Rob Thomson optó por mantener a su abridor para el sexto.

Fue entonces cuando tres hits seguidos llenaron las bases para Shaw, que con un doble remolcó un par más a su cuenta. En este punto entró el relevista Kyle Backhus, quien toleró un sencillo para las dos últimas anotaciones que fueron a la cuenta del venezolano.

Números de Jesús Luzardo en la temporada 2026 de la MLB