MLB: Shota Imanaga impone marca personal con su dominio

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Shota Imanaga es uno de los lanzadores con más talento en Grandes Ligas. Ha tenido altibajos en su carrera, pero en líneas generales ha logrado un gran rendimiento con Cachorros de Chicago. En 2026 su nivel se ha disparado con una marca personal en este inicio de año.

Imanaga en la victoria 11-2 de Cachorros contra Phillies de Philadelphia registró: 6.0 entradas de 3 hits y 1 carrera limpia permitida y 11 ponches. Esos abanicados terminan siendo una marca personal para el japonés en Las Mayores; un registro que habla de su gran presente.

Por otra parte, gracias a esos 11 ponches el nipón lidera a todos los abridores calificados de la MLB en 2026. Tiene un impresionante porcentaje de ponches del 37.8%. Dicha efectividad de Shota refleja una superioridad absoluta sobre los bateadores rivales en la temporada.

Cachorros de Chicago en la división más competitiva de Grandes Ligas

Cachorros de Chicago es último en la División Central de Liga Nacional. Tiene marca de .500 con 9 victorias y 9 derrotas, en un grupo donde todos están con marca positiva. Sin ningún tipo de duda es la división más competitiva del inicio de temporada en la MLB.

Chicago debe batallar intensamente contra: Cerveceros, Cardenales, Piratas y Rojos, quienes fortalecieron sus plantillas de manera notable. La competencia en la Central ha elevado su nivel drásticamente, obligando a los dirigidos por Craig Counsell a mantenerse consistentes.

Con todos los rivales armados para alcanzar la postemporada, Cubs enfrenta el reto de sobresalir en un grupo donde ningún equipo tiene un récord perdedor. El nivel del equipo será puesto a prueba constantemente, definiendo si tienen el arsenal necesario para ganar la división.

Números de Cachorros de Chicago en 2026