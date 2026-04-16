MLB: Prospecto venezolano brilla en las ligas menores de los Medias Rojas de Boston

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El talento joven venezolano sigue dando de qué hablar en el béisbol profesional, y Franklin Arias es uno de los nombres que empieza a ganar protagonismo en las ligas menores. El campocorto, perteneciente a la organización de los Medias Rojas de Boston, ha iniciado la temporada 2026 con actuaciones que reflejan su jerarquía a nivel Doble-A.

Desde el inicio de la campaña, el infielder caraqueño ha sido determinante en diversos aspectos. Su capacidad para responder en momentos importantes quedó evidenciada al conectar cuadrangulares en juegos consecutivos, marcando el ritmo ofensivo de los Portland Sea Dogs y dejando claro que está listo para asumir mayores retos dentro de su franquicia.

Franklin Arias – Boston Red Sox

Nacido en Caracas el 19 de noviembre de 2005, Arias es considerado uno de los talentos más prometedores de su generación. A sus 20 años, no solo ocupa un lugar privilegiado dentro del sistema de Boston, sino que también se posiciona como el segundo mejor prospecto de Venezuela, respectivamente.

Su desempeño reciente respalda esas expectativas. En el primer juego destacado de la serie, conectó su primer jonrón del año en Doble-A y aportó carreras clave. Un día después, volvió a responder con el madero, sumando otro cuadrangular y mostrando una ofensiva más completa, con múltiples imparables y presencia constante en las bases.

Este 2026 representa su segunda experiencia en Doble-A, luego de un año previo en el que avanzó por distintas categorías del sistema.

Finalmente, si mantiene este ritmo, Franklin Arias podría convertirse en una de las próximas figuras en dar el salto a las Grandes Ligas y que puede marcar un antes y un después dentro del terreno de juego.