MLB: ¿Quién es la mayor sorpresa en lo que va de la temporada?

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas apenas comienza, pero ya hay nombres que están marcando conversación y no es para menos. Entre jóvenes promesas y figuras que buscan establecerse, el protagonismo inesperado recae en un veterano que parecía haber quedado atrás por las lesiones: El jardinero de los Ángeles Angels, Mike Trout.

El jardinero de 34 años encabeza las Grandes Ligas con 21 carreras anotadas, un registro que, si bien encaja con su historial, no deja de sorprender por el contexto reciente. Durante los últimos años, su continuidad ha sido una incógnita constante, lo que hacía difícil imaginarlo nuevamente en la cima de este tipo de estadísticas y mucho más peleando por los grandes premios.

Mike Trout - MLB

Más allá de los números, lo verdaderamente llamativo es el momento en el que llega este rendimiento. Trout no lideraba en carreras anotadas desde hace cerca de diez años, lo que convierte este inicio en una especie de reivindicación personal dentro de su carrera en la Gran Carpa.

El punto más alto de este resurgir se vivió en la serie ante los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium. En una serie que ya forma parte de lo más destacado del arranque de campaña, Trout conectó cinco cuadrangulares en apenas cuatro días frente al conjunto neoyorquino, una marca inédita para un visitante en ese escenario.

Con siete jonrones acumulados, su producción lo coloca nuevamente entre los bateadores más temidos y respetados de este deporte. No se trata solo de anotar, sino de influir directamente en el desarrollo de los partidos y en liderar a su organización al triunfo.

Finalmente, Mike Trout ha regresado con fuerza, y su rendimiento no solo es una sorpresa, sino que es una advertencia de que todavía puede marcar diferencias al más alto nivel y que puede estar entre los candidatos a ganar un nuevo MVP.