MLB: Martín Pérez afronta una segunda oportunidad y es subido por Atlanta

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Atlanta Braves anunciaron que han seleccionado al lanzador zurdo Martín Pérez para incorporarlo al roster de Grandes Ligas. Este movimiento representa una nueva oportunidad para el veterano pitcher de aportar experiencia y profundidad al cuerpo de lanzadores del equipo.

La decisión llega en un momento clave de la temporada, donde la franquicia de Georgia buscan reforzar su rotación y mantener competitividad. El pelotero venezolano tendrá ahora la oportunidad de demostrar su valor en el máximo nivel y consolidarse nuevamente como una pieza útil dentro del staff del conjunto, que pelea por la cima en la División Este de la Liga Nacional en este inicio de campaña.

Después de ser colocado en waivers y no ser tomado en cuenta por ninguna organización de MLB, el veterano lanzador aceptó mantener en las filas de la novena de Atlanta, que se ha mantenido sólido en sus primeros encuentros con récord de 12 victorias y siete reveses, marchando en lo más de su grupo.

Martín Pérez salta al morrito por Atlanta

Apenas recibió la noticia de ingresar a Las Mayores, el manager Walt Weiss confirmó que el serpentinero venezolano asumirá el compromiso de abrir el compromiso de este viernes contra Philadelphia, siendo el primero de una serie de tres partidos como visitantes.

Antes de que fuera puesto en la lista transferibles, el nativo de Las Matas tuvo tres presentaciones en la vigente temporada, incluyendo dos aperturas, donde dejó récord de 0-1, seis ponches, WHIP de 0.91 y una efectividad de 3.14 en 14.1 entradas lanzadas.