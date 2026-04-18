MLB: Shohei Ohtani acecha el récord histórico en los Dodgers

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La constancia de Shohei Ohtani ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en una de las rachas más sólidas en la historia moderna de las Grandes Ligas. Con un doblete al jardín derecho en la apertura del juego de este viernes, el estelar de los Dodgers de Los Ángeles extendió su racha de juegos consecutivos llegando a las bases a 49 encuentros, consolidándose como la cuarta marca más larga de la franquicia desde el año 1900.

Al superar la marca de 47 juegos impuesta por Ron Cey entre 1975 y 1976, el japonés pone la mira en los nombres que definieron épocas doradas para la organización.

Los nombres que preceden la hazaña de Ohtani

La lista de jugadores de los Dodgers con rachas superiores a la actual de Ohtani es sumamente reducida. En el tercer puesto de la historia de la franquicia se encuentra Willie Keeler, quien entre 1900 y 1901 logró embasarse en 50 juegos consecutivos. Ohtani necesita apenas un juego más para igualar esta marca de principios del siglo pasado.

Según datos de la analista Sarah Langs, este es el top 5 de rachas de juegos embasándose en los Dodgers:

Duke Snider (1954): 58 juegos. Shawn Green (2000): 53 juegos. Willie Keeler (1900-1901): 50 juegos. Shohei Ohtani (2025-2026): 49 juegos (Racha activa). Ron Cey (1975-1976): 47 juegos.

El camino hacia la marca de Duke Snider

Para alcanzar la cima histórica de la organización, Ohtani deberá mantener su productividad durante diez encuentros adicionales. El récord absoluto pertenece al legendario Duke Snider, quien en la temporada de 1954 estableció un parámetro de 58 encuentros que ha permanecido inalcanzable durante siete décadas.

Otros registros en la MLB

A continuación, los registros más altos en la historia de la MLB: