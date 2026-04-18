MLB: José Altuve disparó el tercer jonrón del año y se acerca a estos números históricos

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El segunda base de los Astros de Houston, José Altuve, se fue para la calle en la parte baja del quinto episodio, con los con los siderales debajo en el marcador 4-2 frente a los Cardenales de San Luis para recortar distancia en la pizarra.

La conexión registró una velocidad de salida de 105.2 millas por hora y alcanzó una distancia proyectada de 384 pies. Con un ángulo de salida de 38 grados, la pelota superó la barda del jardín izquierdo, convirtiéndose en su tercer jonrón de la presente campaña.

El lanzador derecho de los Cardenales, Kyle Leahy, intentaba dominar al "Astroboy" con su repertorio de lanzamientos quebrados. Sin embargo, Altuve identificó un sweeper a 83.2 millas por hora que quedó en la zona de poder. El criollo extendió los brazos y depositó la bola en las gradas, poniendo el juego 4-3 en ese momento.

Números históricos

Con el cuadrangular, "Astroboy" llega a 2.410 hits y queda a 60 de Bob Abreu que ocupa el cuarto lugar histórico para los venezolanos. Asimismo, llegó a 896 impulsadas de por vida y queda a cuatro de convertirse en el décimo criollo en llegar a 900 o más remolcadas en las Grandes Ligas.