MLB: Debutó el segundo umpire dominicano en las Grandes Ligas

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En la tarde de hoy en Fenway Park, más allá de los batazos y las jugadas defensivas, el protagonismo recayó en la figura de Félix Neón, quien hizo su debut oficial como umpire en la MLB. Este acontecimiento marca un hito para la isla caribeña, consolidando su presencia no solo a través de jugadores estrellas, sino también en la toma de decisiones dentro del terreno.

Un debut esperado en el Fenway Park

Neón integró la cuarteta arbitral para el enfrentamiento entre los Tigers de Detroit y los Medias Rojas de Boston. Su ascenso al máximo nivel del beisbol organizado se produce tras años de desempeño en las Ligas Menores, donde fue evaluado por su precisión en el conteo de bolas y strikes, así como por su manejo de las reglas de juego.

Con su salida al terreno en Boston, Neón se une a Ramón De Jesús como los únicos representantes de la República Dominicana en alcanzar el estatus de umpire de Grandes Ligas. De Jesús abrió la brecha en 2016, y una década después, el país celebra la llegada de un nuevo oficial al circuito mayor.

El camino desde la LIDOM hasta la MLB

La trayectoria de Félix Neón es un reflejo de la preparación que reciben los oficiales de campo en el Caribe. Su formación incluyó temporadas rigurosas en la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), un escenario conocido por su alta exigencia.

La participación de Neón en el sistema de granjas de la MLB permitió que los supervisores de arbitraje destacaran su consistencia. El proceso para llegar a las Mayores es largo y selectivo, requiriendo un dominio absoluto del ritmo de juego y una capacidad de reacción inmediata ante jugadas cerradas en las almohadillas.

República Dominicana, que es el principal exportador de talento en cuanto a jugadores se refiere, comienza ahora a exportar también la autoridad en el campo. Este avance abre puertas para otros árbitros dominicanos que actualmente se encuentran trabajando en las categorías Triple A y Doble A con la meta de recibir el llamado a las Grandes Ligas.