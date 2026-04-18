MLB: Estos son los números de Maikel García en lo que va de 2026

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El antesalista de los Reales de Kansas City, Maikel García, ha comenzado la campaña 2026 mostrando la consistencia que lo ha caracterizado desde su consolidación en las Grandes Ligas. Con un enfoque agresivo pero controlado en el plato, el venezolano se mantiene como una pieza fundamental en el esquema ofensivo de su equipo, aportando tanto en la producción de carreras como en la capacidad de colocarse en las almohadillas.

Tras las primeras semanas de temporada, García registra un promedio de bateo de .267. Si bien no es una cifra astronómica, su valor real se refleja en su porcentaje de embasado de .333.

En cuanto a su capacidad para conectar extrabases, el MVP del Clásico Mundial de Beisbol, acumula cinco dobles y dos cuadrangulares. Estos batazos de largo metraje han elevado su slugging a .413, permitiéndole alcanzar un OPS de .747.

A la defensiva, García acumula el tercer mejor OAA de la Liga Americana con 3, sumando un dWAR de 2.9, el mejor entre los antesalistas del viejo circuito.