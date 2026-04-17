MLB: José Altuve alcanzó importante cifra de extrabases en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

A sus 35 años José Altuve no para de batear en esta naciente temporada del 2026 y tras varios años de consistencia en el "Big Show", cada buen batazo puede significar una cifra redonda para él. En esta oportunidad, el venezolano escaló un importante escalón en el renglón de extrabases de por vida.

En la jornada de hoy, los Astros de Houston se enfrentarán a Cardenales de San Luis, luego de cerrar una serie contra los Rockies de Colorado, en un desafío donde "Astroboy" hizo de las suyas, luego de duplicar con el madero.

José Altuve llega a 750 extrabases de por vida

El "Pequeño Gigante" se fue de 4-2, con con una carrera anotada y un doblete. Lo verdaderamente notable, es que con ese tubey, Altuve llegó a 750 extrabases de por vida en Las Mayores.

Esos batazos de más de una base son distribuidos en: 461 dobles, 257 cuadrangulares y 32 triples; en una carrera que está siendo legendaria y que va por buen camino hacia el Templo de los Inmortales.

Así van los números de José Altuve está campaña

Luego de esta productiva jornada, en la que José logró otro registro notable, sus estadísticas en el presente torneo se elevaron un poco más.

El venezolano exhibe un promedio de bateo de .300, un OPS de .888, aunado a dos vuelacercas, 14 carreras anotadas y seis traídas al plato; siendo uno de los bateadores más destacados de Houston junto a Yordan Álvarez.