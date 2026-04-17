MLB: Estatuilla de Luis Aparicio llegará al Salón de la Fama de Cooperstown en esta fecha

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El beisbol venezolano vive un 2026 marcado por la consolidación de su legado histórico y el crecimiento de sus nuevas figuras luego del Clásico Mundial de Beisbol. Pero este año el principal deporte del país, tendrá otro momento de honor, con la llegada de la estatuilla del Premio Luis Aparicio al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown.

Luis Aparicio: Del Zulia a la eternidad en Cooperstown

Al cumplirse 70 años de su debut en las Grandes Ligas, el legado de Luis Aparicio recibirá un homenaje sin precedentes. El próximo 12 de agosto, en el marco del 42º aniversario de su exaltación, una estatuilla del Premio Luis Aparicio será instalada en el Salón de la Fama en Cooperstown para acompañar su placa oficial.

Este galardón, que llega a su 23ª edición en 2026, el cual ha premiado a 13 destacados peloteros, incluyendo a Miguel Cabrera (5 veces), José Altuve (4) y Ronald Acuña Jr. (3).

Hay que señalar que en agosto también la organización de los Medias Blancas de Chicago también retirarán del número 13 de Oswaldo Guillén en Chicago, quien se convertirá en el tercer venezolano en la historia a quien le retiren el número, antes que él justamente, fue el mítico 11 de Aparicio.

"Este es un año de celebración en el béisbol venezolano por cumplirse los 70 años del debut de don Luis Aparicio, a quien hemos rendido tributo año a año desde 2004 con la creación del Premio Luis Aparicio”, resaltó Mikel Pérez, presidente de Line Up Internacional, empresa creadora del galardón. "Siempre hemos querido mantener su legado vigente y lo hemos logrado premiando anualmente al mejor pelotero venezolano de las Grandes Ligas, y lo que lo ha hecho importante es el deseo de los peloteros venezolanos de obtener ese galardón en sus vitrinas", señaló el directivo.

Con información de nota de prensa.