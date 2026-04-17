MLB: Moisés Ballesteros muestra su poder con otro increíble cuadrangular

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Sin hacer mucho ruido, Moisés Ballesteros vive una temporada 2026 que ha sido realmente sensacional. El joven toletero oriundo de Los Teques ha sido una de las grandes noticias de esta versión de los Cachorros de Chicago, y su rendimiento se mantiene siendo fenomenal hasta los momentos.

De hecho, este viernes 17 de abril, el criollo sostuvo su gran arranque de la zafra, al castigar ofensivamente al pitcheo de los Mets de Nueva York, con su tercer cuadrangular de la temporada, para meterse entre los líderes jonroneros entre los venezolanos, y subir sus promedios a cifras realmente positivas.

Moisés Ballesteros sigue encendido

En el duelo entre Cachorros de Chicago y Mets de Nueva York de este viernes 17 de abril, Moisés Ballesteros prolongó su buen inicio ofensivo de esta campaña, al conectar un poderoso estacazo a banda contraria durante su primer turno del juego, para sumar tres rayitas a la pizarra.

Con hombres en las esquinas y dos outs en la pizarra, el receptor y bateador designado se paró en la caja de bateo para medirse a Kodai Senga, y ante el primer pitcheo realizó un poderoso swing para conectar la bola y mandarla a bolar por todo el jardín izquierdo, y así poner el juego 4-0 en ese momento.

Este fue el tercer cuadrangular de Moisés Ballesteros en lo que va de 2026, y le sirvió para llegar a 10 remolcadas en lo que va de año. Además, se fue de 2-2 en el compromiso, para subir su promedio a .359 y su OPS a 1.010. Un demoledor comienzo para el de Los Teques.