MLB: ¿Pronto en Venezuela? Así luce la espectacular nueva academia de los Mets en Dominicana

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Los Mets de Nueva York no solo invierten en estrellas que los ayuden a ganar en el presente, sino que también demuestran que el futuro es parte importante de lo que intentan construir. En la mañana del jueves 16 de abril, en Boca Chica, República Dominicana, los metropolitanos inauguraron su nueva academia, una de las más impresionantes que se han visto.

El equipo neoyorquino presume ahora de unas instalaciones de primerísimo nivel en el país quisqueyano. Un gimnasio fantástico de 930 metros cuadrados se presenta como la gran atracción de este complejo, que también cuenta con un campo de agilidad, sala de entrenamiento, piscinas de inmersión, una enorme jaula de bateo, casa club, aulas para programas educativos y habitaciones tipo suite.

¿Se podría ver algo así en Venezuela?

Si bien es una posibilidad que todavía no se ha barajado de manera oficial, en Venezuela se ha reavivado el debate sobre el posible regreso de las academias oficiales de MLB a nuestro país, producto del revuelo mundial que causó el título criollo en el Clásico Mundial de Beisbol de 2026.

Sin duda, contar con instalaciones de este nivel en nuestro país sería un impulso todavía más grande para las enormes cantidades de talento que se producen en Venezuela de manera constante.

Estas instalaciones en Dominicana han sido elogiadas de gran manera, y servirán para que el talento de los Mets siga con un correcto desarrollo, para llegar de la mejor forma posible cuando sean enviados a Estados Unidos.