MLB: Antonio Senzatela sobresale como relevista ¿Le va mejor en el bullpen?

Suscríbete a nuestros canales

Hoy se está cumpliendo un mes desde que la selección de Venezuela hizo historia tras consagrarse campeona del mundo y más allá de ese insuperable título, en Meridiano nos hemos dado la tarea de chequear cómo les está yendo a cada uno de esos héroes, ahora con sus organizaciones en las Grandes Ligas.

Uno que está dando mucho de que hablar es el derecho Antonio Senzatela, quien está luciendo completamente dominante en el montículo en una faceta como relevista, en la que parece que se siente más cómodo.

Antonio Senzatela está "imbateable" en esta temporada

Antes de iniciar la campaña, el manager de los Rockies de Colorado informó que estaba satisfecho con lo que venía trabajando Senzatela, un enfoque que le ayudó a subir un par de millas y que está dando sus frutos en esta primera parte de la zafra 2026.

Senzatela, ya suma cinco actuaciones como relevista este año, exhibiendo una efectividad inmaculada tras no permitir carreras durante 12 capítulos y un tercio. Además, suma un total de 15 ponches, para un promedio de 1.24 abanicados por inning.

Números completos de Antonio Senzatela en esta campaña

J: 5

JG: 0

JP: 0

IL: 12.1

CP: 0

: CL: 0

H: 4

K: 15

BB: 3

EFEC: 0.00

WHIP: 0.57.

¿Antonio Senzatela hace mejor trabajo como relevista?

Aunque la mayoría de su carrera ha sido abridor, las estadísticas no mienten y en este caso, están demostrando que Antonio es un brazo fundamental viniendo desde el bullpen.

Más allá de esta campaña, en la que solamente ha lanzado como relevista, una pequeña comparación se puede hacer con lo hecho en la zafra anterior por este brazo criollo.

En el 2025, Senzatela tuvo una efectividad general de 6.65. No obstante, su porcentaje de carreras limpias como abridor (23 salidas) fue 7.42 y como relevista (siete presentaciones) fue de apenas 2.86; lo que pudo haber sido el detonante para que en este año haya sido completamente cambiado a relevista, donde evidentemente está haciendo un extraordinario trabajo.