MLB: Fallece Garret Anderson, héroe del campeonato de los Angelinos en 2002

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El mundo del beisbol profesional despide a una de sus figuras más constantes y respetadas de las últimas décadas. Garret Anderson, jardinero izquierdo y pieza fundamental en la historia de la franquicia de Anaheim, falleció a los 53 años de edad. Su deceso deja un vacío en una organización que lo considera, por estadísticas y liderazgo, el mejor bateador que ha vestido su uniforme.

Anderson, nativo de Los Ángeles, representó la esencia del jugador institucional. Debutó en 1994 y permaneció 15 de sus 17 temporadas con los Halos.

El hombre que entregó el primer título a Anaheim

La trayectoria de Garret Anderson está intrínsecamente ligada al éxito más importante en la historia de los Angelinos. En el séptimo juego de la Serie Mundial de 2002, Anderson conectó un doblete con las bases llenas que impulsó tres carreras. Ese batazo fue la diferencia definitiva en la victoria 4-1 sobre los Gigantes de San Francisco, sellando el primer y único trofeo de Serie Mundial para la organización.

Un legado de récords y consistencia

Al finalizar su carrera, que incluyó breves pasos por los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles, acumuló 2.529 imparables y un promedio de bateo de .293.

Líder histórico de la franquicia

Dentro de los registros de los Angels, el nombre de Anderson aparece en la cima de casi todas las categorías ofensivas relevantes. Actualmente posee los récords del equipo en juegos jugados con 2.013, hits con 2.368, dobles con 489, carreras impulsadas con 1.292 y bases totales con 3.743.

El año 2003 marcó el pico de su reconocimiento mediático. Anderson no solo fue seleccionado para el Juego de Estrellas, sino que se llevó el trofeo de Jugador Más Valioso del encuentro tras batear de 4-3 con un cuadrangular. Esa misma semana, demostró su fuerza al ganar el Home Run Derby, completando un doblete de galardones que pocos peloteros han logrado en una misma edición del evento de mitad de temporada.

La noticia de su partida ha generado una ola de mensajes de condolencias por parte de excompañeros, directivos y aficionados. Como miembro del Salón de la Fama de los Angelinos, su número y su legado permanecen grabados en la estructura del Angel Stadium.