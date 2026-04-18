MLB: Yordan Álvarez igualó el liderato de jonrones

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En la jornada de este viernes, el toletero de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, conectó su octavo cuadrangular de la temporada frente a los Cardenales de San Luis, una cifra que lo coloca en un triple empate en la cima de la tabla de jonroneros de las Grandes Ligas.

Con este batazo, Álvarez comparte el liderato de las Mayores con Jordan Walker y Aaron Judge, consolidando un inicio de campaña histórico para su cuenta personal. El cuadrangular, un batazo solitario de 357 pies, salió del bate a una velocidad de 104.2 millas por hora ante un envío en curva del relevista derecho Kyle Leahy.

Dominio absoluto en las métricas de poder

Más allá de los cuadrangulares, el impacto de Álvarez en el juego se refleja en una línea ofensiva que lo sitúa como el bateador más eficiente de la liga actualmente. El jugador de los Astros lidera toda la MLB en dos departamentos fundamentales: porcentaje de embasado con un impresionante .495 y porcentaje de slugging con .783.

Además, sus 19 carreras impulsadas lo mantienen empatado en el tercer puesto de las Grandes Ligas, demostrando su oportunidad con corredores en posición de anotar.

El cuadrangular del cubano en la tercera entrada recortó distancias en un marcador que, al momento de su conexión, favorecía a los visitantes.