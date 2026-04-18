MLB: Ranger Suárez hilvanó segunda salida de calidad

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Ranger Suárez se adueñó de la lomita del Fenway Park este viernes, ofreciendo una cátedra de pitcheo. El zurdo venezolano trabajó ocho entradas en blanco, anulando por completo a la ofensiva de los Tigres de Detroit en un duelo de pitcheo de alto voltaje. Esta actuación no solo reafirma su calidad como pieza fundamental en la rotación de los Medias Rojas, sino que pone fin a cualquier duda sobre su adaptación tras su llegada a la organización.

Cátedra en casa

Lanzar ante su nueva afición en Boston conlleva una presión especial, pero Ranger Suárez hizo que pareciera un trámite habitual. Durante sus ocho episodios de labor, apenas permitió dos imparables y otorgó un boleto, ponchando a cuatro bateadores rivales.

El control de sus envíos fue quirúrgico, logrando un 22% de strikes cantados y abanicados que mantuvo fuera de balance a la ofensiva de Detroit.

Lo más destacado de la jornada fue el incremento en su potencia. Suárez registró un aumento de una milla por hora en su velocidad promedio durante toda la apertura, un indicador físico de que se encuentra en plenitud de condiciones tras su llegada al equipo en enero.

Pese a su dominio absoluto, el siniestro se marchó sin decisión tras un duelo de lanzadores que mantuvo la pizarra en blanco hasta las instancias finales.

La metamorfosis de Suárez en sus últimas dos salidas ha sido drástica. Tras un inicio de campaña con ajustes propios de su nueva liga, el venezolano ha logrado enderezar el rumbo de manera contundente.

En sus últimas dos aperturas, Ranger Suárez acumula los siguientes registros:

Entradas lanzadas: 14.0

Carreras permitidas: 0

Hits recibidos: 5

Boletos: 3

Ponches: 10

Gracias a este desempeño, el lanzador logró reducir su efectividad de un abultado 5.02 a un sólido 3.22 en lo que va de 2026. Esta es, además, la tercera ocasión en su carrera profesional en la que logra completar ocho o más innings sin conceder anotaciones, un hito que justifica la inversión realizada por la gerencia de Boston durante la temporada muerta.

Estabilidad para la rotación de los Medias Rojas

La importancia de este trabajo va más allá de la estadística personal. Para Boston, ver a un Ranger Suárez dominante y eficiente en el conteo de lanzamientos es la pieza que necesitaban para equilibrar su cuerpo de abridores. El zurdo ha demostrado que puede limitar la calidad de contacto de los rivales y extender sus aperturas, aliviando la carga de trabajo del bullpen.

Con 14 episodios consecutivos de blanco, Suárez se prepara para su siguiente reto con la confianza de haber recuperado su mejor versión sobre el montículo