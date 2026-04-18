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MLB: Dos brazos criollos se combinaron para dejar en blanco a los Phillies

Martín Pérez y José Suárez secaron a Filadelfia

Por

David Méndez
Viernes, 17 de abril de 2026 a las 10:05 pm
MLB: Dos brazos criollos se combinaron para dejar en blanco a los Phillies
Foto: Getty Images
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El zurdo venezolano Martín Pérez cumplió con una labor destacada en el montículo al completar seis entradas sin permitir anotaciones, guiando a los Bravos de Atlanta a un triunfo frente a los Phillies de Filadelfia este viernes. A pesar de las dudas iniciales tras su reciente reincorporación al equipo, el lanzador demostró efectividad en un duelo de alta exigencia.

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Una labor de ceros en medio de la incertidumbre

Pérez permitió únicamente cuatro imparables y otorgó dos bases por bolas en su apertura. Su actuación incluyó cuatro ponches, manteniendo el control del juego mediante una estrategia basada en la mezcla de velocidades y ubicación en los bordes de la zona de strike durante seis entradas completas.

Aunque la ofensiva de los Phillies logró conectar pelotas con fuerza, el posicionamiento defensivo y la ejecución del venezolano permitieron que los batazos terminaran en outs clave, evitando cualquier daño en el marcador.

Luego de su labor, fue relevado por el criollo José Suárez, quien culminó el trabajo lanzando tres innings completos permitiendo solo dos hits, regalando un boleto y propinando un ponche.

Con esta victoria en su registro personal, el cuerpo técnico de los Bravos evalúa la continuidad de Pérez en el grupo de abridores titulares. Si se mantiene el orden actual de la rotación, el zurdo está programado para enfrentar a los Nacionales de Washington en su siguiente salida.

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