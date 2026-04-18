MLB: Siguen los problemas de lesiones para los Mets de Nueva York

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Los Mets de Nueva York enfrentan un contratiempo en esta naciente temporada 2026. El equipo confirmó que el infielder Jorge Polanco ha sido colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a un hematoma en la muñeca derecha, una molestia que limita su rendimiento en el terreno de juego.

La decisión llega como medida preventiva y no es para menos, considerando la importancia del jugador dentro del esquema ofensivo del equipo en estos momentos. Aunque no se trata de una lesión de gravedad mayor, el cuerpo técnico y medico optó por evitar riesgos en una etapa temprana de la campaña.

Jorge Polanco – Mets de Nueva York

La ausencia de Polanco obliga a los Mets a reorganizar su alineación en los próximos juegos. Su capacidad para aportar contacto y experiencia lo había convertido en una pieza valiosa en el infield, especialmente en situaciones de presión y más con baja de su compatriota Juan Soto, también por lesión.

Para cubrir su lugar en el roster, la organización ha llamado desde ligas menores a Hayden Senger, quien tendrá la oportunidad de demostrar su nivel en el máximo escenario. Este tipo de movimientos suelen abrir puertas inesperadas a los jóvenes talentos.

La máxima atención está centrada en la recuperación de Polanco. Las lesiones en la muñeca pueden afectar directamente el swing de un bateador, por lo que el tiempo de reposo será clave para evitar recaídas y que vuelva en óptimas condiciones.

Finalmente, en una temporada larga, este tipo de situaciones forman parte del recorrido de cualquier organización. Sin embargo, la rapidez en la recuperación de Jorge Polanco será determinante para que los Mets y luchen por el liderato en la División Este de la Liga Americana.