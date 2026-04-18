MLB: Miguel Cabrera y sus números de la histórica Triple Corona

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En la historia reciente del béisbol, pocas temporadas han sido tan dominantes como la que firmó Miguel Cabrera en 2012. En una era marcada por la especialización del pitcheo y la competitividad extrema, el venezolano logró algo que parecía imposible: conquistar la Triple Corona ofensiva.

Ese año, Cabrera no solo brilló, sino que prácticamente redefinió lo que significa dominar con su bate a cualquier rival. Su capacidad para combinar poder, contacto y producción lo colocó por encima del resto de los bateadores en las Grandes Ligas.

Miguel Cabrera - MLB

Los números hablan por sí solos y siguen siendo impactantes más de una década después. Cerró la temporada con un promedio de bateo de .330, conectó 44 jonrones y remolcó 139 carreras. Tres estadísticas clave que lo ubicaron como líder en la Liga Americana, completando una hazaña que no se veía desde hacía 40 años aproximadamente.

Pero más allá de las cifras, lo que hizo especial ese 2012 fue la consistencia. Cabrera mantuvo un nivel élite durante toda la campaña, respondiendo en momentos de presión y siendo el eje ofensivo de los Tigres de Detroit.

Esa temporada no solo le valió el reconocimiento como uno de los mejores bateadores de su generación, sino que también dejó una marca difícil de igualar en el béisbol actual. Desde entonces, ningún jugador ha logrado repetir la Triple Corona en MLB y, si bien es cierto que algunos se han acercado, no han podido conquistar dicho trofeo.

Finalmente, al recordar aquel 2012, queda claro que no fue una campaña más dentro de la Gran Carpa. Esta hazaña ofensiva elevó a Miguel Cabrera al nivel de las leyendas, consolidando su legado como uno de los grandes bateadores de todos los tiempos en el mejor béisbol del mundo.