MLB: Luisangel Acuña muestra su velocidad con los White Sox en 2026

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El arranque de la temporada 2026 de las Grandes Ligas está dejando nuevas caras que comienzan a destacar, y una de ellas es la de Luisangel Acuña. El utility de los Chicago White Sox se ha convertido en un factor desequilibrante gracias a su velocidad y este rendimiento desde ya le genera recompensa.

Con cinco estafas en las primeras semanas, el pelotero de 24 años ha demostrado que su impacto no depende únicamente del bate, sino de su capacidad para cambiar el ritmo de un juego desde las bases. Su agresividad y lectura de los lanzadores lo convierten en una amenaza constante en la caja de bateo y en las bases.

Luisangel Acuña - MLB

El joven pelotero ha sabido aprovechar cada oportunidad que recibe en el terreno. Su versatilidad defensiva le permite mantenerse activo en la alineación, mientras que su rapidez lo posiciona como una pieza estratégica en situaciones clave a la hora de buscar más carreras.

En una Liga Americana donde cada vez se valora más la velocidad, Acuña encaja perfectamente en ese perfil moderno del deporte actual. No necesita esperar el batazo largo para influir en el marcador; su capacidad para avanzar bases y presionar a la defensa rival genera errores y oportunidades, respectivamente.

Además, su rendimiento no pasa desapercibido dentro de los Medias Blancas. En un roster que busca equilibrio en medio de su reconstrucción, contar con un jugador capaz de aportar dinamismo en distintos roles es una ventaja competitiva importante.

Finalmente, en un béisbol cada vez más estratégico, Luisangel Acuña representa ese tipo de jugador que puede marcar diferencias sin necesidad de grandes reflectores. De mantener este ritmo, no cabe duda de que será uno de los casos más destacados a resaltar en la zafra de la Gran Carpa.