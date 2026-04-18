MLB: Ezequiel Tovar lidera a los venezolanos en este departamento ofensivo

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El inicio de la temporada 2026 en las Grandes Ligas ha servido como vitrina para varios talentos venezolanos, pero uno de los nombres que comienza a establecerse sin lugar a dudas es el de Ezequiel Tovar. El campocorto de los Colorado Rockies está dejando huella con su producción ofensiva, especialmente en un apartado clave: los dobles.

El pelotero de 24 años tiene ocho batazos de dos bases en las primeras semanas del calendario, por lo que se posiciona como el venezolano más destacado en esta categoría hasta los momentos. Más allá de la cifra, lo relevante es la consistencia con la que está conectando la pelota y su capacidad para llevar las conexiones lo más lejos posible.

Ezequiel Tovar - MLB

El desarrollo del toletero ha sido progresivo, pero este 2026 parece marcar un punto de inflexión. Su capacidad para ajustar su swing y aprovechar lanzamientos en la zona le ha permitido generar contacto sólido, traducido en extrabases que impulsan la ofensiva de Colorado.

A diferencia de otros bateadores que dependen del poder para destacar, Tovar está construyendo su impacto desde la precisión y la lectura del pitcheo. Dentro de los Rockies, su aporte va más allá de las estadísticas individuales, ya que es un líder nato y eso se ve reflejado tanto dentro como fuera del terreno.

Finalmente, si logra mantener este ritmo, no solo podría consolidarse como líder en dobles entre sus compatriotas, sino que también puede quedarse con el liderato de este renglón en toda la Gran Carpa. En una temporada larga, la consistencia será su mayor desafío, pero el inicio ya deja señales claras de su potencial y de lo que puede hacer a lo largo de este 2026.