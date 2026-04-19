MLB: Mira cómo quedaron los resultados en la jornada sabatina

Durante este sábado se llevó a cabo una nueva jornada del mejor beisbol del mundo, la cual contó con 15 encuentros y, a continuación, conocerás los resultados de cada uno de esos desafíos.
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La presencia venezolana se hizo notar nuevamente, como de costumbre, y los peloteros más destacados este martes fueron: Brayan Rocchio con el bate,, Germán Márquez como abridor y Robert Suárez poniendo su primer candado en la campaña.
Resultados de la jornada sabatina en la MLB:
Reales de Kansas City 4-13 Yankees de Nueva York
- Rojos de Cincinnati 5-4 Mellizos de Minnesota
- Mets de Nueva York 2-4 Cachorros de Chicago
- Rays de Tampa Bay 8-7 Piratas de Pittsburgh
- Gigantes de San Francisco 7-6 Nacionales de Washington
- Medias Blancas de Chicago 6-7 Atléticos de Oakland
- Cerveceros de Milwaukee 5-2 Marlins de Miami
- Tigres de Detroit 4-1 Medias Rojas de Boston
- Orioles de Baltimore 2.4 Guardaines de Cleveland
- Cardenales de San Luis 7-5 Astros de Houston
- Bravos de Altlanta 3-1 Phillies de Philadelphia
- Rangers de Texas 3-7 Marineros de Seattle
- Azulejos de Toronto 2-6 Cascabeles de Arizona
- Dodgers de Los Angeles 3-4 Rockies de Colorado
- Padres de San Diego 4-1 Angelinos de Anaheim.