MLB: Mira cómo quedaron los resultados en la jornada sabatina

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Durante este sábado se llevó a cabo una nueva jornada del mejor beisbol del mundo, la cual contó con 15 encuentros y, a continuación, conocerás los resultados de cada uno de esos desafíos.

La presencia venezolana se hizo notar nuevamente, como de costumbre, y los peloteros más destacados este martes fueron: Brayan Rocchio con el bate,, Germán Márquez como abridor y Robert Suárez poniendo su primer candado en la campaña.

Resultados de la jornada sabatina en la MLB:

Reales de Kansas City 4-13 Yankees de Nueva York

- Rojos de Cincinnati 5-4 Mellizos de Minnesota

- Mets de Nueva York 2-4 Cachorros de Chicago

- Rays de Tampa Bay 8-7 Piratas de Pittsburgh

- Gigantes de San Francisco 7-6 Nacionales de Washington

- Medias Blancas de Chicago 6-7 Atléticos de Oakland

- Cerveceros de Milwaukee 5-2 Marlins de Miami

- Tigres de Detroit 4-1 Medias Rojas de Boston

- Orioles de Baltimore 2.4 Guardaines de Cleveland

- Cardenales de San Luis 7-5 Astros de Houston

- Bravos de Altlanta 3-1 Phillies de Philadelphia

- Rangers de Texas 3-7 Marineros de Seattle

- Azulejos de Toronto 2-6 Cascabeles de Arizona

- Dodgers de Los Angeles 3-4 Rockies de Colorado

- Padres de San Diego 4-1 Angelinos de Anaheim.