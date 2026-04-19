MLB: Mason Miller roza la perfección histórica en una noche de drama

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El cerrador de los Padres de San Diego, Mason Miller, volvió a ser el protagonista sobre el montículo este sábado. Aunque la labor no fue impecable, el derecho logró asegurar el rescate frente a los Angelinos de Los Ángeles, consolidándose como la pieza más dominante del bullpen en las Grandes Ligas y acechando récords que han permanecido vigentes por décadas en la franquicia.

Un salvamento de coraje en Anaheim

No fue la salida más dominante de Miller en lo que va de 2026, pero los resultados finales mantienen su estatus de élite. El diestro de 27 años permitió un imparable y otorgó una base por bolas, situaciones poco comunes en su registro reciente. Sin embargo, apeló a su potencia característica para retirar a dos bateadores por la vía del ponche y colgar el cero en la novena entrada.

Con esta actuación, Miller alcanzó su séptimo salvamento de la temporada. Actualmente, comparte la cima de este departamento en las Mayores únicamente con Paul Sewald, evidenciando que la apuesta de la gerencia de San Diego por obtener sus servicios ha rendido dividendos inmediatos.

La persecución del récord de Cla Meredith

La racha de Miller ha dejado de ser una simple buena racha para convertirse en una persecución histórica. Con su labor del sábado, el lanzador extendió su seguidilla de entradas consecutivas sin permitir anotación a 31.1 episodios, una marca que inició en la campaña anterior y se ha mantenido intacta en este arranque de 2026.

Líderes históricos de entradas en blanco en los Padres

El desempeño de Miller ya supera registros de leyendas de la organización. La lista de las rachas más largas en la historia de los Padres se encuentra de la siguiente manera según Sarah Langs:

Cla Meredith (2006): 33.2 entradas. Mason Miller (2025-26): 31.2 entradas (activa). Randy Jones (1980): 30 entradas. Mark W. Davis (1988): 27.2 entradas.

Miller se encuentra a solo dos entradas de igualar el récord histórico de Meredith, una hazaña que podría concretar en sus próximas dos apariciones si mantiene el dominio exhibido hasta ahora.

Lo que hace especial la temporada de Mason Miller no es solo su capacidad para cerrar juegos, sino la forma en que lo hace. Hasta la fecha, el lanzador ha enfrentado a 35 bateadores y ha ponchado a 25 de ellos. Este porcentaje de ponches del 71.4% es el más alto registrado para un lanzador en sus primeras diez apariciones de una temporada desde al menos el año 1900.

Incluso en una noche calificada por muchos como su actuación más floja, Miller generó siete swings fallidos con apenas 20 lanzamientos. Su dominio es tal que, según métricas avanzadas, si cada elevado que le conectaran fuera cuadrangular, su efectividad se mantendría en un impresionante 2.61.