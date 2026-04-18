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MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados

Los Dodgers de Los Angeles se mantienen como el mejor equipo en esta primera parte del torneo

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Meridiano

Sabado, 18 de abril de 2026 a las 01:22 am
MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados
FOTO: CORTESÍA
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Aunque aún es muy temprano para ir sacando veredictos, sí es importante hacerle seguimiento a la tabla de posiciones de Las Mayores, con la misión de ir viendo qué equipos son los que aspiran a tomar un buen “brinco” en la primera parte de la zafra.

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Por esa razón, los especialistas en deporte te mostraremos el panorama de los dos circuitos, para que estés al tanto de quiénes marchan con el pie derecho y qué novenas deben enderezar su rumbo. Dodgers de Los Angeles es el mejor equipo hasta el momento.

Mira las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

  1. Rays de Tampa Bay (11-8)
  2. Yankees de Nueva (11-9)
  3. Orioles de Baltimore (10-10)
  4. Azulejos de Toronto (7-12)
  5. Medias Rojas de Boston (8-11).

División Central:

  1. Mellizos de Minnesota (11-9)
  2. Guardianes de Cleveland (11-10)
  3. Tigres de Detroit (10-10)
  4. Reales de Kansas City (7-13)
  5. Medias Blancas de Chicago (7-13).

División Oeste:

  1. Rangers de Texas (11-9) 
  2. Angelinos de Anaheim (11-10)
  3. Atléticos  de Oakland (10-10)
  4. Marineros de Seattle (8-12)
  5. Astros de Houston (8-12).

Así van las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (13-7)
  2. Marlins de Miami (9-11)
  3. Nacionales de Washington (9-11)
  4. Phillies de Philadelphia (8-11)
  5. Mets de Nueva York (7-13)

División Central:

  1. Piratas de Pittsburgh (12-8)
  2. Rojos de Cincinnati (12-8)
  3. Cardenales de San Luis (11-8)
  4. Cerveceros de Milwaukee (11-8)
  5. Cachorros de Chicago (10-9).

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (15-4)
  2. Padres de San Diego (12-7)
  3. Cascabeles de Arizona (12-8)
  4. Gigantes de San Francisco (8-12)
  5. Rockies de Colorado (6-13).

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