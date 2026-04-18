MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Aunque aún es muy temprano para ir sacando veredictos, sí es importante hacerle seguimiento a la tabla de posiciones de Las Mayores, con la misión de ir viendo qué equipos son los que aspiran a tomar un buen “brinco” en la primera parte de la zafra.

Por esa razón, los especialistas en deporte te mostraremos el panorama de los dos circuitos, para que estés al tanto de quiénes marchan con el pie derecho y qué novenas deben enderezar su rumbo. Dodgers de Los Angeles es el mejor equipo hasta el momento.

Mira las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Rays de Tampa Bay (11-8) Yankees de Nueva (11-9) Orioles de Baltimore (10-10) Azulejos de Toronto (7-12) Medias Rojas de Boston (8-11).

División Central:

Mellizos de Minnesota (11-9) Guardianes de Cleveland (11-10) Tigres de Detroit (10-10) Reales de Kansas City (7-13) Medias Blancas de Chicago (7-13).

División Oeste:

Rangers de Texas (11-9) Angelinos de Anaheim (11-10) Atléticos de Oakland (10-10) Marineros de Seattle (8-12) Astros de Houston (8-12).

Así van las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (13-7) Marlins de Miami (9-11) Nacionales de Washington (9-11) Phillies de Philadelphia (8-11) Mets de Nueva York (7-13)

División Central:

Piratas de Pittsburgh (12-8) Rojos de Cincinnati (12-8) Cardenales de San Luis (11-8) Cerveceros de Milwaukee (11-8) Cachorros de Chicago (10-9).

División Oeste: