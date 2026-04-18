MLB: Así quedaron los resultados en la jornada de este viernes 17 de abril

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Durante este viernes se llevó a cabo una nueva jornada del mejor beisbol del mundo, la cual contó con 15 encuentros y, a continuación, conocerás los resultados de cada uno de esos desafíos.

La presencia latina se hizo notar nuevamente, como de costumbre, y los peloteros más destacados de la región fueron los venezolanos. Entre los bateadores, brillaron José Altuve y Moisés Ballesteros con cuadrangulares; mientras que los abridores Martín Pérez y José Suárez hicieron una labor extraordinaria en el morrito.

Resultados de la jornada de hoy en la MLB:

Cachorros de Chicago 12-4 Mets de Nueva York

- Guardaines de Cleveland 4-5 Orioles de Baltimore

- Phillies de Philadelphia 0-9 Bravos de Atlanta

- Piratas de Pittsburgh 5-1 Rays de Tampa Bay

- Nacionales de Washington 5-10 Gigantes de San Francisco

- Yankees de Nueva York 4-2 Reales de Kansas City

- Marlins de Miami 5-7 Cerveceros de Milwaukee

- Medias Rojas de Boston 1-0 Tigres de Detroit

- Mellizos de Minnesota 1-2 Rojos de Cincinnati

- Astros de Houston 4-9 Cardenales de San Luis

- Rockies de Colorado 1-7 Dodgers de Los Angeles

- Angelinos de Anaheim 8-0 Padres de San Diego

- Cascabeles de Arizona 6-3 Azulejos de Toronto

- Atléticos de Oakland 2.-9 Medias Blancas de Chicago

- Marineros de Seattle 0-5 Rangers de Texas,