El romántico mensaje de Inés María Calero a su esposo por su aniversario

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela 1987, Inés María Calero, ha vuelto a demostrar que para el amor no existe un cronómetro exacto, sino momentos perfectos.

A través de sus plataformas digitales, la carismática 'Piernona' compartió con sus seguidores su emoción por cumplir ocho años de una relación que, en sus propias palabras, representa una segunda oportunidad de vida.

El pasado 17 de abril no fue un día cualquiera en el calendario de la exreina, sino el aniversario de un pacto emocional que ha transformado su presente.

Inés María Calero y su amor eterno

Con una honestidad que traspasa la pantalla, Inés María dedicó un mensaje profundamente conmovedor a su compañero de vida, el empresario Gustavo Matías Romero.

La pareja celebra casi una década de complicidad. La exreina de belleza describió su unión como un amor intenso y hermoso, agradeciendo al destino por haber cruzado sus caminos en un momento donde ambos estaban listos para reescribir su historia personal.

La frase que más impacto causó entre sus fanáticos fue la confesión de su absoluta conexión: "Ya yo sin ti y tú sin mí nos sentimos desnudos". Con estas palabras, Calero deja claro que su relación ha superado la etapa del enamoramiento inicial para convertirse en un sentimiento indestructible.

Un "sí quiero" inolvidable

Desde que iniciaron su historia hace ocho años, Gustavo se convirtió en el pilar fundamental que devolvió la sonrisa a la exMiss Venezuela, acompañándola en cada proyecto y etapa familiar.

Su presencia ha sido constante y protectora, algo que Inés María valora como un regalo divino en esta etapa de madurez. Este sólido noviazgo culminó en una boda que selló su compromiso legal y espiritual, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados por la prensa rosa.

La pareja ha logrado equilibrar la vida empresarial de Romero con la faceta pública de Calero, creando un hogar donde el amor "puro y bonito" es el verdadero protagonista.