El datazo: A esta hora te damos la información más "regada" para el Clásico Internacional Presidente de la República (GI)

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La historia y la pasión convergen este domingo 19 de abril en el óvalo de Coche. La reunión 17 del calendario oficial promete emociones fuertes a lo largo de 11 competencias de alto nivel entre ellas el Clásico Internacional Presidente de la República (GI) y la edición 15 del Clásico Blondy (GIII).

La Rinconada: Información regada Clásico 5y6 Ejemplar Datos hípicos

En la décima de la programación, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional será justamente la selectiva de mayor antigüedad del calendario hípico reservada para ejemplares de cuatro y más años, en distancia de 2.400 metros.

Entre los inscritos está presente el importado Lured Away (USA) (número 1), un zaino que es montado por Jaime “Pocho” Lugo y preparado por Fernando Parilli Araujo para el Stud Los Samanes Racing.

El norteamericano se perfila como el segundo favorito para la revista con la mayor trayectoria en el turf criollo como lo es Gaceta Hípica.

El pupilo de Parilli Araujo logró un buen segundo lugar en su debut en el Clásico José María Vargas (GII) a 1 1/2 cuerpo del también ganador importado Gran Yaco (USA).

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

Lured Away estuvo en la pista el miércoles 15 de abril, trabajó de segunda vuelta y ajustó 50,3 para 800 metros, en silla, sin hacerle nada, fenómeno con remate de 12,1 publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Este cuatroañero se ha consolidado como el "información más sonada" para el clásico Grado I, una marca que es respaldada por su condición física en la perfección.

Con una monta de confianza y un planteamiento de carrera que parece diseñado a su medida, Lured Away es la base obligatoria para quienes buscan asegurar el éxito en el 5y6 Nacional.