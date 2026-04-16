Bajo la lupa: Mira la yegua que acapara la atención de los expertos para el Clásico Blondy (GIII)

Suscríbete a nuestros canales

La afición hípica dice presente en la reunión 17 de este domingo 19 de abril en las instalaciones del hipódromo La Rinconada donde se presenta los 11 llamados a la pista entre ellas dos selectivas de grado: El Clásico Internacional Presidente de la República en distancia de 2.400 metros y el Clásico Blondy para el recorrido de 2.100 metros.

La Rinconada: Dato más sonado 5y6 Ejemplar Datos hípicos

Precisamente en la novena carrera, cuarta válida La undécima carrera, cuarta válida para el juego del 5y6 NacioParnal, es la edición 15 del Clásico Blondy (GIII) para yeguas de cuatro y más años, paras el recorrido de 2.100 metros y participa un total de nueve competidoras.

La prueba selectiva es en honor a la "pequeña gigante" que alcanzó grandes hechos y hazañas en las páginas doradas del hipismo venezolano entre ellas: Conquistó la tercera triplecoronada para su sexo en 1978 conducida por el “Negrito de San José” Juan Vicente Tovar.

En cuanto a la nómina para la mencionada prueba de Grado, una de las participantes es la castaña Marakovits (número 2), con la monta del jinete Felix Velásquez y presentada por Jorge Salvador para el Stud G.A.-Ferálico.

La yegua reaparece luego de un corto paro de 35 días por lo que vendrá con mucha expectativa y con mucha fe para buscar su primer triunfo en esta selectiva del primer meeting. A su vez, es la tercera favorita para Gaceta Hípica.

En su última, la pupila de Salvador arribó tercera a 9 3/4 cuerpos de la victoriosa Princesa Fina en Clásico Gustavo J. Sanabria (GI).

Ajuste: Clásico 5y6 La Rinconada

Marakovits estuvo en la pista el miércoles 15 de abril galopó dos vueltas, en pelo publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).